FRÉCHETTE, Monique



À son domicile, le 15 septembre 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Monique Fréchette, fille de feu monsieur Gaston Fréchette et de feu Georgette Julien. Elle demeurait à Québec (Château-Richer). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Thuribe. Madame Fréchette laisse dans le deuil sa fille Lydia Fréchette-Larouche ; son frère François Fréchette (Anne Turgeon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Louis. Un remerciement spécial à l'équipe des soins palliatifs de la Côte-de-Beaupré pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Greenpeace : https://www.greenpeace.org/canada/fr/faites-un-don/