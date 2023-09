LAPOINTE, Eskel



À l'hôpital St-François-D'Assise, le 27 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Eskel Lapointe. Il était l'époux bien-aimé de madame Josée Harvey. Il était le fils de feu monsieur Joseph Lapointe et feu madame Yvonne Roy. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils feu Steve Giguère; ses frères et soeurs : Lucie (feu André Tremblay), Clémence (feu Norbert Cole), Marcel (Louisette Fortier), Lévis (Christiane Thomassin), Georges-Henri et Jean-Yves. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Harvey : Jean-Yves, Louis-Osias (Nicole Bouchard), feu Mauril, feu Michelle (Jeannot Dufour), Mona (Louis Marie Gravel) et feu Serge. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins et cousines, neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Lapointe au :La famille recevra les condoléancesde 13 h à 15 h au salon du complexe etLa famille tient à remercier les membres de l'équipe soignant du Dr Turmel en soins Palliatifs de l'hôpital St-François-D'Assise, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Lapointe et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec (www.poumonquebec.ca).