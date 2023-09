VÉZINA, Jacqueline Drouin



Le 25 août 2023 à l'âge de 85 ans est décédée Mme Jacqueline Drouin. Elle était la conjointe de feu M. Jean Vézina et demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera:vendredi le 29 septembre 2023 de 19h à 21h, samedi le 30 septembre 2023 de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Lise Bégin), Line (feu Michel Harvey, Stéphane Bard) et Annie (Jean-Yves Blanchet); ses petits-enfants :Francis et Simon Vézina, Philip et Élyse Harvey ainsi qu'Alexis et Justine Blanchet; sa sœur et son frère : Chantal (feu Gonzague Gilbert) et Arthur (Jeannine Gilbert). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Jean-Paul (Claire Vadeboncoeur), André (Jeanne d'Arc Cyr), Dominique, Thérèse (Paul-Eugène Gagné), Guy ainsi que Céline (Benoit Grenier); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Gaston (Jeannette Martel) et feu André (Yolande Racine). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs : Jeannette (Alexis Tremblay), Émilien (Fleurette Dery), Lucille (Paul Ampleman), Carmen (Edgar Carrier), Gaby (Rosaire Guillemette), Gérard, Françoise (Fernand Blais), Albert, Jacques (Monique Brulotte) ainsi que Jean-Paul (Lise Lyonnais). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Château Sainte-Marie pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, https://urlz.fr/kZ66 ou à la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Saint-Elzéar) https://smdj.ca/don-messe-cva seraient appréciés.