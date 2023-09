LESSARD, Laurette



Au Centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption de Saint-Georges, le jeudi 14 septembre 2023, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Laurette Lessard, épouse de feu monsieur Bernard Poulin. Elle était la fille de feu Edouard Lessard et de feu Emeline Bilodeau. Elle demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 29 septembre de 19h à 21h et le samedi 30 septembre de 9h à 10h45.suivi de la mise en habitacle au columbarium de la maison funéraire Roland Couture & Fils. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Normand, Chantal (Julie Goulet), Marie-Josée (Simon Busque), Denis (Josée Carrier) et Christian (Marie-Claude Poulin) ; ses petits-enfants : Sandy, Gabrielle, Raphaël, Donovan, Brittany, Mathis, Stéphanie, Édouard, Lucas et Noah, ainsi que ses cinq arrière-petits-enfants. De la famille Lessard, elle était la soeur de : feu Pauline (feu Armand Fecteau), feu Léger (feu Annette Fecteau), feu Noël, feu Bertrand, feu Gilbert, feu Simon, Hélène, feu Henri (Claudette Cormier), Gilberte (Marc Bélanger) et Simonne (Jacques Cloutier). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Poulin, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Jardin du Belvédère du Lac de Lac-Etchemin pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.