BROCHU, Jean-Luc



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Luc Brochu, survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis le 24 septembre 2023 à l'âge de 76 ans. Il était le fils de feu Georges Brochu et de feu Pauline Desharnaies. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (René Demers), Karyn (Christian Langlois), Élisée, Jean-François; ses petits-enfants : Priscilla (Steven), Olivier, Marie-Pier (Nicolas), Jean-Chrystophe et ses 2 arrière-petits-enfants Éloi et Léo; son ex-conjointe Armande Rousseau; son amie Suzanne Matte; ses frères et soeurs : feu Raynald, Denis (Louise Sylvain), Ginette, Sylvie (Florian Vallée), Nicole (Christian Aubé) et ex-beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rousseau; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la :le vendredi 29 septembre 2023 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Site web : www.coeuretavc.ca.