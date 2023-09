DUBÉ, Marie-Ange



À l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ, le 21 septembre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Marie-Ange Dubé. Elle était la fille de feu dame Marie Dubé et de feu monsieur Narcisse Dubé. Native de Saint-Clément, comté de Rivière-du-Loup, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.et de là au cimetière du Complexe du Parc Commémoratif de La Souvenance pour l'inhumation. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses frères Philippe et Camille (Yvette Proulx), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la soeur de feu Rosanne (feu Alfred Côté), feu Jean (feu Thérèse Pelletier), feu Maurice (feu Laurianne Labrie), feu Léopold (feu Marie-Anne Ouellet), feu Normand (feu Lilianne Lambert), feu Olivette et feu Laurette (feu Roger Drouin). La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ, celui des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans, ainsi que celui des Berges du Ruisseau, pour les bons soins prodigués avec bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca