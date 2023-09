DORVAL, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 septembre 2023, à l'âge de 60 ans et 5 mois, est décédé monsieur Guy Dorval, fils de madame Françoise Pouliot et de feu monsieur Charles Dorval. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Françoise Pouliot Dorval, son frère Michel (Kruewan) et sa soeur Johanne (Daniel); ses nièces Stéphanie et Katherine ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(es). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 7 octobre 2023, de 10h30 à 11h15.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements à ses oncles Jean et Gilles ainsi qu'à son cousin Marc pour leur dévouement ainsi qu'à tous les membres de la famille et ami(es) qui lui ont rendu visite pendant son hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.