MICHAUD, Claude



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès subi de monsieur Claude Michaud, le 10 septembre 2023, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de dame Lise Demers, fils de feu Madeleine Lavoie et de feu Gérard Michaud. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 29 septembre 2023 de 19h à 21h et le samedi 30 septembre de 9h à 11h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses enfants : Dominique (feu Roger Poulin) et Benoit; la mère de ses enfants Louisette Doré; ses petits-enfants : Charles Émile et Léa- Jeanne; ses soeurs et frères : Madeleine (Roger), Sylvie (Pierre), Daniel (Céline), Sylvain (France) et feu Marie-Ange (René); sa belle-mère Rita Mailloux, sa belle-soeur Carole Demers; ses nièces : Marie-Soleil et Sarah; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. Nous nous souviendrons de Claude comme d'une personne de grande générosité, d'une personne qui répandait la joie de vivre autour de lui, de sa bonté, d'une personne attachante. Il occupait une grande place dans le coeur de tous ceux qui l'entouraient. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, téléphone: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca ou à Diavie-Les diabétiques de Québec, 979, de Bourgone, locel 180, Québec Qc, G1W 2L4, 418-656-6241, https://diavie.org/faire-un-don/