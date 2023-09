LABRECQUE, Noëlla Lefebvre



À la Résidence Côté Jardins, le 15 septembre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Noëlla Lefebvre. Elle était l'épouse de feu monsieur René Labrecque, fille de feu dame Marguerite Chevrette et de feu monsieur Alfred Lefebvre. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils : Jacques (Micheline Gagnon) et Roger (Edith Therrien); ses petits-enfants : Caroline (Frédéric Dubois) et Antoine (Joanie Carrier et son fils Justin); ses arrière-petits-enfants : Zoé et Émilie; son frère Raymond (Marguerite Lafond); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.. Ses cendres seront inhumées en privé à une date ultérieure dans le lot familial au cimetière Saint-Charles, auprès de ses parents et de son époux. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins tous les bons soins prodigués, de même qu'à son médecin, Julie Lemay, pour son grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, téléphone: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca ou encore à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins, au 4770, rue St-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) G3A 0K9, téléphone: 418-780-8179, site web : www.fondationjhsl-cj.com