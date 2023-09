DROUIN, Laurette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Laurette Drouin, épouse de feu monsieur Émile Paquet et conjointe de feu monsieur Denis Couture. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Claude (Andrée Perreault), Linda (Serge Fournier), Sylvie (Éric Tremblay) et Nancy (Patrick Turgeon); ses petits-enfants : Marie-Ève Paquet (Simon Tanguay), Francis Paquet (Philippe Lamontagne), François Tremblay (Jérôme-Alexandre Dunn), Roxane Tremblay, Félix-Antoine Blais, Mathieu Turgeon (Allyson Ouellet), Lei Ann Turgeon, Étienne Fournier (Pamela Krahon), Marie Justine Fournier (Sylvain Lague) ainsi que Olivier et Marie-Ève Perreault; ses arrière-petits-fils : Philippe, William, Victor et Arnaud; ses frères et soeurs : Adrienne (feu Réal Mathieu), Nelson (Gilberte Poulin), Julienne (feu Lauréat Grenier, Jean-Guy Bourgelas), Noëlla (feu Victor Veilleux), Yvonne (feu Euclide Pomerleau), Maurice (feu Louisa Tanguay, Ginette Brodeur), Alfredo (feu Nicole Bourque), feu Huguette (Paul-Henri Labbé), Claudette (Carol Veilleux), Ghislaine (Robert Giroux), Francine (feu Richard Morin), Réjean (Rita Larivière) et Robert (Denise Lemelin). De la famille Paquet, elle était la belle-soeur de feu Maurice (feu Colette Provost), feu Henri (feu Mariette Veilleux), feu Anita (Roland Doyon), feu Germain, feu Julien et de feu Marie-Ange (feu Jean-Louis Quirion). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis de même qu'au personnel infirmier de la Résidence Les Marronniers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches.Elle a été confiée au: