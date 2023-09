MARQUIS, Gilles



À St-Georges, secteur St-Jean-de-la-Lande, le 17 septembre 2023, à l'âge de 70 ans est décédé accidentellement M. Gilles Marquis, fils de feu Clément Marquis et de Mme Doris Turgeon. Il demeurait à St-Georges, secteur St-Jean-de-la-Lande et était originaire de St-Gervais-de-Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 12h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son amoureuse, Diane Ouellette, sa mère, Mme Doris Turgeon (Marquis), ses enfants : Joan Marquis et Gabrielle Fortin (Jean-Pierre Bouchard), sa petite-fille : Florence Marquis; ses frères et ses belles-soeurs : Serge (Andrée Mercier), Pierre (Christine Patoine), Jean (Caroline Roy), Bruno (Chantal Girard) et François, ses neveux et nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux amis et amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Catherine De Longpré, https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/ ou la Croix Rouge Canadienne, https://www.croixrouge.ca/. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :