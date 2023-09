SAMSON, Benoît-Luc



À Québec, le 27 août 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Benoît-Luc Samson, fils de feu madame Thérèse Boissinot et de feu monsieur Roland Samson. Il laisse dans le deuil sa soeur Rolande (feu Gratien Bergeron), son frère Denis et de fidèles amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 17 h. La famille désire remercier le personnel de la résidence Côté Jardins pour son dévouement et sa générosité. Les funérailles ont été confiées à la Coopérative funéraire des Deux Rives.