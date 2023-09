DeGRANDPRÉ, Robert



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 septembre 2023, à l'âge de 78 ans et 5 mois, est décédé monsieur Robert DeGrandpré, conjoint de madame Lucie Boulay, fils de feu madame Marie-Reine Cyr et de feu monsieur Jean DeGrandpré. Il demeurait à Québec.mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses nombreux amis dont Danielle Bolduc, Marie Dubreuil et Yves. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.