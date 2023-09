LEMIEUX, Michel



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 9 septembre 2023, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédé monsieur Michel Lemieux, époux de feu madame Nicole Bourret, fils de feu madame Germaine Bernard et de feu monsieur Lucien Lemieux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses filles Annie (Tommy Sauvageau) et Julie (Jean-François Legendre); ses petits-enfants Lydia, Maude et Cédric; Anne-Charlie et Samuel. Il était le frère de feu Jean-Claude (Micheline Gosselin), Lise (Gaston Gagnon), feu Pierre, Monique (feu Michel Fiset), Gilles (Josée Roy) et le beau-frère de feu Jean-Claude, Ginette, Claudette (feu Guy Cloutier), feu Micheline (Paul-Henri Giguère) et Lise (Claude Fleurent). Il est allé rejoindre son épouse Nicole qui l'a précédé. La famille souhaite remercier tout le personnel de néphrologie de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, site Web : https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr, ou à la fondation canadienne du rein, site Web : https://rein.ca/Aidez-nous-a-faire-une-difference/Faites-un-don. Des formulaires seront disponibles sur place.