GENOIS, Pierre



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 22 septembre 2023, à l'âge de 73 ans et 3 mois, est décédé monsieur Pierre Genois, fils de feu madame Madeleine Côté et de feu monsieur René Genois. Il demeurait à Quebec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 17 h à 20 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Patrick Genois et Véronique Genois (Manuel Lavoie); ses petits-enfants : Rose et Alysson Lavoie; ses frères : André Genois (Brigitte Doyon) et Daniel Genois (Dominique Fortin); la mère de ses enfants Claudette Savard, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, amis de camping, amis du Lac St-Charles, anciens collègues de travail pendant plus de 40 ans au Journal de Québec et tout l'équipe de NAPA Pièces d'auto. Nous remercions tout le département de dialyse de l'Hôtel Dieu de Québec, pour avoir pris soin de notre père pendant près de 4 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.