RACINE, Prime



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 16 septembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Prime Racine, époux de madame Jacqueline Poulin Racine. Il était le fils de feu madame marie-Louise Duchaine et de feu monsieur Ovila Racine. Il était natif de la paroisse de St-Ferréol-Les-Neiges et demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13h30 à 16h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Francine (Germain), Mario (Nancy), Gaétan (Barbara), Carole (André), Martine (Michel), Michel (Ginette), Christian (Nancy), Christine ((André (feu Claude Gingras)); ses petits-enfants: Stéphane, Jessica, Keven, Gabriel, Mélissa, Andréane, Samuel, Noémie, Françis, Nicolas et William; ses arrière petits-enfants: Marc-Antoine, Manu, Nathan, Alexis, Livia et Xavier; il était le frère de Roland (Jacqueline), Louise, André (Denise), Yvon (Diane), Claude (Monique), Lauréat (Jacqueline), Daniel (Chantal), feu Pierre (Anne-Marie), feu Raymond (Georgette), feu Robert (Évangéline), feu Georges, feu Gaston, feu Marcel, feu Gilberte et feu Madeleine sans oublier ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Paul (feu Léonie), Arthur (Claudette), feu Auguste (Noëlla), feu Jean-Claude (Diane), feu Jeanne-D'Arc, feu Adrien, feu Amédée, feu Rosaire, feu Émilia, feu Thérèse, feu Hélène, feu Robert et feu Emmanuel. Il laisse également dans le deuil plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier sa biche, sa petite-fille adorée Andréane, pour les nombreux services et soins prodigués. La famille tient également à remercier le Dr. Alain Lavoie, les ambulanciers et policières ainsi que tout le personnel de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour leurs soutiens et dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0. Des formulaires seront disponibles sur place.