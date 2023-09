GALLICHAN LÉTOURNEAU

Louisette



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, le 22 septembre 2023, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée madame Louisette Gallichan, épouse de Jean-Claude Létourneau, fille de feu madame Alice Brulotte et de feu monsieur Ovila Gallichan. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie, François (Marie-Hélène), Jocelyn (Hélène), Pierre (Johane) et Élyse; ses petits-enfants : Mélissa, Jacynthe, Audrey et Manon ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants : Joshua, Édouard, Émile, Charles, Jeanne et Henri, ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Louisette ira rejoindre au ciel, sa soeur Annette et ses frères : Joseph, Jean et Cléo Gallichan. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour tous les bons soins prodigués et l'attention apportée avec une grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.