BROCHU, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 septembre dernier, est décédé, à l'âge de 99 ans et 10 mois, monsieur Jean-Paul Brochu. Il était le fils de feu Ulysse Brochu et de feu Alma Bédard. Outre son épouse madame Jacqueline Paré, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Cyrille (Claire Lyonnais), feu Arthur Frère Richard F.E.C., feu Roger (Rose-Aimée Marquis), feu Cécile (feu Gérard Mercier), Jeanne d'Arc (feu Raymond Carrier), feu Yolande (Réal Guilbert) et feu Pierrette (Gérard Paulin); ses beaux-frères et ses belles-soeurs : feu Frédéric (feu Madeleine Labonté), feu Philippe (feu Jacqueline Brière, feu Gisèle Bourgeois-Marcotte), feu Louise (feu Alain Perreault), Claire (feu Léon Sohn), Maurice (Jeannette Lachance), Gérard (Nicole Guilbault), Denise (Donald Ferguson), Céline (Gérald Labbé) et feu Jacques (Marie-Claude Ladouceur). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule vendredi 29 septembre de 17h à 20h etde 10h à 13h.). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du 13e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.