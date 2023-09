GENOIS, Yvon



À L'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 septembre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Yvon Genois, époux de madame Nicole Paquet, fils de feu monsieur Damien Genois et de feu madame Thérèse Cantin. Il demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances en l'église de St-Raymond,de 9 h 00 à 11 h 00.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Genois laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Louis Lefrançois), François (Issa Gagné-Ouellet) et Anne (Éric Plante); ses petits-enfants : Christophe (Emmanuelle Iseult), Philippe (Alexandra Boilard-Lefebvre), Éli, Léa, Alixia (Nicolas Persoons), Érika (Félix-Antoine Gagné); ses frères et soeurs : Roger (Lise Naud), Odette (Jean-Marc Verreault), Jacquelin (Isabelle Paquet), Normand (Danielle Malo), Gaétan, Jean-Luc (Danielle Gingras); sa belle-soeur: feu Lise Paquet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du département d'hemato-oncologie et le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer et à la Fondation du CHU de Québec. https://cancer.ca/fr/ https://fondationduchudequebec.org/