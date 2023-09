BERGERON, Noëlla Deslauriers



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 septembre 2023, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée madame Noëlla Bergeron, épouse de monsieur Claude Deslauriers, fille de feu madame Marie-Jeanne Latulippe et de feu monsieur Gédéon Bergeron. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h 30. Elle laisse dans le deuil outre son époux Claude; ses soeurs : Solange Bergeron (feu Jacques Dauphin) et Louisette-Hélène Bergeron Labbé (feu Jean-Claude Labbé); sa belle-soeur Marielle Brisson Bergeron (feu Marc-André Bergeron), ainsi que plusieurs neveux et nièces dont son filleul Pierre Labbé, ses cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.