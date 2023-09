POULIOT, Daniel



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Daniel Pouliot, époux de Simone Corriveau depuis 54 ans. Il était le fils de feu Lauréat Pouliot et de feu Gilberte Morin. C'est au CHSLD de St-Raphaël qu'il s'est éteint le 6 septembre 2023 entouré de tendresse et d'amour à l'âge de 79 ans. Il demeurait à St-Michel-de-Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 9h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. En plus de son amour Simone, il laisse ses enfants chéris : Marie-Claude (Robin Verreault) et Hugo (Brigitte Daigneault), ses petits-enfants adorés : Florence et Juliette Voisine (leur père feu Christian Voisine), Bella et Malik Pouliot (leur mère Stéphanie Croteau). Il était le frère de : feu Clément, feu Raymond, Gilles-Noël, feu Lise, feu Michelle, Brigitte, Germain, Egide, Francine, Mario, Johanne, Sylvie et leurs conjoints (tes); de la famille Corriveau, il était le beau-frère de : Armande, Lucien, Jean-Claude, Noëlla, Huguette, feu Roland, Mario et leurs conjoints(tes). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, son filleul Jean-Philippe, ses amis et tous les bénévoles de l'exposition de ses œuvres à l'église. Un merci spécial à tout le personnel du CHSLD de St-Raphaël pour leur soutien, leurs bons soins et leur générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse St-Benoit-de Bellechasse (communauté de St-Michel, 105 rue Principale). La direction des funérailles a été confié à la :