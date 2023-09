MICHAUD, Fernand



À l'IUCPQ, le 20 septembre 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Fernand Michaud. Il était le conjoint bien-aimé de madame Nicole Goulet. Il était le fils de feu monsieur Georges Michaud et de feu madame Yvonne Gagné. Il demeurait à Pont-Rouge, autrefois de L'Ancienne-Lorette. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils : Steeve (Vickie Verret); les enfants de madame Goulet : Nicolas Hamel (Marie-Claude Hamel) et Jonathan Hamel (Michèle Dupont-Hébert); ses petits-enfants : Gabriel Michaud, Emy, Gabriel, Magalie, Élianne et Annabelle Hamel. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Michaud au :La famille recevra les condoléances dimanche le 1er octobre 2023, de 13 h à 15 h au salon du complexe. Les cendres de monsieur Michaud seront déposées au cimetière de L'Ancienne-Lorette à une date ultérieure. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant des soins palliatifs de l'IUCPQ, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Michaud et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca).