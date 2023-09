BROUSSEAU, Charles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 septembre 2023, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédé monsieur Charles Brousseau, époux en premières noces de feu madame Rita Martin et en secondes noces de feu madame Monique Perez. Il était le fils de feu madame Cécile Dompierre et de feu monsieur Napoléon Brousseau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, feu Danielle (Michel Genest), Ronald (Diane Turgeon), Michel et Serge (feu Michèle Paradis); son fils adoptif Serge, sa fille adoptive Huguette; ses petits- enfants; ses frères et soeurs: Thérèse, Huguette, Fernande, feu Jean-Paul, feu René, feu Philippe et leur conjoint(e); ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 30 septembre 2023, de 9h30 à 11h30.