TREMBLAY, Philippe



Au Centre hospitalier St-François, le 4 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Philippe Tremblay. Il était l'époux de madame Marthe Lalancette, fils de feu Dalias Tremblay et de feu Joseph Tremblay. Autrefois de Les Éboulements, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marthe; ses enfants : Sylvie (Pierre) et Norbert (Nermin); ses petits-enfants : Camille (Kevin) et Cynthia (Patrick); ses arrière-petits-enfants : Léanne, Charlotte, Florence et Adam; sa belle-soeur Lily Simard (feu Raymond Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de L'Ancienne-Lorette de même que celui du Centre hospitalier St-François pour tous les bons soins prodigués et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca