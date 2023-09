BLANCHET ASSELIN, Rita



À Québec, le 15 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Rita Blanchet, épouse de feu Germain Asselin. Elle était la fille de feu Gérard Blanchet et de feu Rose-Anna Cameron. Elle demeurait à Québec.Parents et amis sont invités à laisser leurs messages de sympathie sur le site Internet de Lépine Cloutier à l'adresse suivante : https://www.lepinecloutier.com/fr. Elle laisse dans le deuil ses soeurs : Irène (feu Jean-Marie Châtigny), feu Géraldine (feu Noël Morissette), feu Raymond (Denise Veilleux), feu Rosa (feu Julien Fecteau), feu Thérèse (feu Olivier Gilbert); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Asselin: feu Roland (feu Bérangère Asselin), feu Hélène (feu Fernand Lalonde), feu Pauline (feu Adalbert Haché), Annette (feu Ovila Garneau), feu Raymond (feu Annette Morneau), Julienne (feu Yvan Roy), Georges (Claudette Gagnon), feu Marie-Claire, Yvonne (Rosario Montminy), Denise, Diane (Yvon Julien) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un sincère remerciement au personnel de l'Auberge des Trois Pignons pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'arthrite du Canada, 5160 boul. Décarie Suite 740, Montréal (Qc) H3X 2H9, tél. : 1 800-321-1433, web : https://arthrite.ca