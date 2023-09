BERNARD, Nelson



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 septembre 2023, à l'âge de 59 ans, est décédé M Nelson Bernard, fils de Hervey Bernard et de feu Lyse Hébert. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi 29 septembre 2023 de 18h à 21h. Samedi jour des funérailles de 9h à 10h.et de là, au cimetière Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nicolas (Audrey Bernatchez), Marylou (Matis Gauthier); la mère de ses enfants Mylène Bouchard (Alexandre Briand); ses soeurs et ses beaux-frères : Manon (Vincent Létourneau), Johanne (Steve Vincent); son filleul Mavrick Létourneau, sa filleule Jessica Racine-Bernard (Mikael Sorel) et leurs enfants Colin, Félix, Jacob Sorel et sa nièce Alexanne Létourneau; spécialement pour ses aidants, Théo Pelet, Dominic Lachance, Linda, Binta, Naé, Mata, Nabé et Suma et les infirmières Joëlle et Mélissa, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, clients, clientes et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SP Canada - Capitale-Nationale, 245, rue Soumande, Bureau 202, Québec, Québec G1M 3H6, 418 529-9742, https:// mscanada.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1893&T=GENER&L=fr-CA& G=358&NFP=1