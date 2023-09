SÉVIGNY, Renaud



Au centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 20 septembre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Renaud Sévigny, époux de madame Renée-Anne Letarte. Il était le fils de feu monsieur Roger Sévigny et de feu madame Gisèle St-Onge. Il demeurait à Québec (arr. Charlesbourg). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod-Robert. Pour ceux qui le désirent, la cérémonie sera disponible en direct et en rediffusion via : www.wilbrodrobert.com. Monsieur Sévigny laisse dans le deuil son épouse madame Renée-Anne Letarte ; sa belle-mère Monique Boily (feu René Letarte); ses enfants : Jonathan (Annie Corbeil), Josianne (Donald Blouin) et leur mère Nicole Martel (André Morissette) ; ses petits-enfants : Xavier et Raphaël Blouin, Marine et Maxine Sévigny; les enfants d'Annie : Merlin et Maude Verville; sa soeur Carole (Gérard Milette) et son frère Daniel ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Letarte : Marie (Gilles Boivin), Christine (Jacques Racette), Hélène (Bertrand Dubuis) et Louis (Lucie Michaud) ; sa tante Solange St-Onge ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 6e étage du CHSLD Notre-Dame de Lourdes et à celui des Jardins du Manoir pour leur bienveillance et les bons soins. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec, 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc, G1M 3H6, https://parkinsonquebec.ca/ ou à La Clarté-Dieu, 1605 rue Sheppard, Québec, G1S 1K4, https://www.laclartedieu.org/