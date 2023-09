ROY SAVARD, Ghislaine



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 17 août 2023, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédée madame Ghislaine Roy Savard, épouse de feu monsieur Gérard Raymond Savard, fille de feu madame Marguerite Fleury et de feu monsieur Alexandre Roy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses filles Danielle (feu Johnny Wong) et Francine; son petit-fils Yves-Antoine Savard (feu Myriam Desaulniers); sa belle-sœur Louise Tremblay (feu Camille); son beau-frère Yvon (Béatrice Barrette), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, sans oublier son filleul Martin Roy (Stéphanie Ricard). Elle est allée rejoindre ceux et celles qu'elle aimait dont son époux Gérard Raymond, son frère Camille, ses beaux-frères et belles-sœurs : Lionel (feu Flore Béliveau), Paul-Armand, Madeleine, Marcel, Lucien (feu Françoise Lefèbvre), Liliane (feu Roger Falardeau), Rolande (feu Lionel Charbonneau) et Rita (feu Paul Bolduc), ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital St-François d'Assise et du centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.