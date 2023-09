8 activités à tenter aux Journées de la culture de Québec à Montréal

Les 27e Journées de la culture débutent vendredi et se poursuivent jusqu’à dimanche. De Québec à Montréal, ce ne sont pas les ateliers qui manquent. En voici huit parmi la horde d’activités gratuites proposées aux petits et aux grands amateurs de culture, sous toutes ses formes.

Montréal:

Plonger dans la vie des étudiants de l’École nationale de cirque

Visiter différents types d’installations, admirer les artistes étudiants à l’œuvre lors de courtes présentations et s’initier à différentes disciplines de cirque ; voilà ce que propose l’École nationale de cirque en ouvrant ses portes au grand public. Une belle façon de s’imaginer acrobate ou trapéziste, le temps d’une journée.

Le 30 septembre de 11 h à 16 h

À l’École nationale de cirque

8181, avenue du Cirque

Courtoisie Les Journées de la culture, École de cirque

Célébrer les 60 ans de la Place des Arts

Pour souligner le 60e anniversaire de la Place des Arts, quatre artistes ont été invités à partager leurs souvenirs en lien avec ce lieu mythique. Rencontre avec l’artiste multidisciplinaire Michel Lemieux, l’ex-ballerine des Grands Ballets Canadiens et directrice artistique de l’École supérieure de ballet du Québec Anik Bissonnette, le chef d’orchestre Nicolas Ellis et le comédien Denis Bernard.

Le 29 septembre de 17 h 30 à 18 h 30

À la Place des Arts

175, rue Sainte-Catherine Ouest

courtoisie les Journées de la culture, ©_THIBAULT_CARRON

Voyager au cœur de la nordicité des Premiers Peuples

À travers photographies, films, artefacts et objets nés des interactions entre architectes et artistes autochtones dispersés dans des salles d’exposition en forme de parcours, on voyagera dans des territoires inconnus afin de mieux comprendre les visions et les réalités autochtones.

Le 30 septembre de 10 h à 16 h et le 1er octobre de 10 h à 16 h

Au Centre des musiciens du monde

5043, rue Saint-Dominique

Courtoisie Les Journées de la culture

Les Illusionnistes, récital de magie

Une rencontre magique avec « un couple de télépathes rescapé d’un music-hall des années vingt » (disparitions, lévitations, télépathie...) et une femme-orchestre aux instruments inusités. Les artistes de ce duo théâtral échangeront avec le public après le spectacle.

Réservation requise au 514 639-2247

Le 1er octobre de 13 h 30 à 15 h

Courtoisie, Olivier Bousquet

À L'Entrepôt - maison de la culture de Lachine

2901 boul. Saint-Joseph

Québec

Éveil musical pour les petits de 2 à 5 ans

Les tout-petits et leurs parents peuvent ici vivre un moment d’initiation à la musique par le chant, la manipulation d’accessoires, le mouvement et le jeu. Au menu : exploration des rythmes, notes et mélodies à l’aide de divers instruments de musique et de percussions variées.

Le 30 septembre 9 h-9 h 50, 10 h-10 h 50 et 11 h-11 h 50

À l’Arquemuse, école de musique

151A rue Saint-François E. Québec

canecorso - stock.adobe.com

Rencontre avec des créateurs de bande dessinée

Amateurs de bande dessinée, voilà l’occasion de rencontrer les maîtres de la BD et artistes multidisciplinaires internationaux Alain Dufour, Géraldine, Marie-Claude Langevin, Jacques Lamontagne, Marc Pageau et Julien Poitras. Courez aussi la chance de remporter une œuvre collective interactive et un album dédicacé par son auteur.

Le 30 septembre de 10 h à 16 h

Centre communautaire Desjardins

145 rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac

Photo courtoisie



Entrer dans les coulisses d’une exposition d’architecture à Paris

Envie d’en savoir plus sur les étapes de préparation d’une rétrospective d’architecture québécoise pour se rendre jusqu’à Paris ? C’est l’incursion que propose l'atelier Pierre Thibault à l’aide des croquis, maquettes et photographies de sa dernière exposition présentée dans la Ville lumière.

Le 29 septembre de 13 h à 17 h

À l’Atelier Pierre Thibault

373 rue Saint-Jean





Vibrer au son de la musique traditionnelle québécoise

Les artistes de tous les niveaux ainsi que les spectateurs amoureux ou curieux de musique trad québécoise sont invités à venir jouer et écouter les pièces du répertoire de musique traditionnelle québécoise qui sont ici pratiquées en groupe, loin de la pression des concerts.

Le 30 septembre de 17 h à 19 h

À la Chapelle du Domaine de Maizerets

2000 boul. Montmorency



courtoisie,Pauline Gransac

-Les Journées de la culture se dérouleront de vendredi à dimanche à travers le Québec. Des circuits thématiques ont été imaginés dans certains quartiers montréalais et de Québec. Toutes les informations sont ici https://www.journeesdelaculture.qc.ca/