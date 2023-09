CASTONGUAY, Suzanne Beaudet



À Lévis, lundi le 4 septembre 2023, est décédée Mme Suzanne Castonguay à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu Clément Beaudet, la fille de feu Marie-Louise Croteau et feu Clovis Castonguay. Elle résidait à Leclercville. Elle laisse dans le deuil son fils Michel et sa bru Réjeanne Genest. Elle a rejoint son fils Sylvain qui est décédé avant elle. Sont aussi endeuillés, ses petits-enfants : Audrée (Jonathan Lemieux) et Frédéric ; ses arrière-petits-enfants : Lily-Rose, Milanne, Maëva, Philippe et Théodore ; ses soeurs : Thérèse et Charlotte Castonguay. Elle était la soeur de : Viateur, Laurent, Thomas, Oliva, Bertrande, Yvette, Laurette, Aline, Jeanne D'Arc, Marielle, Marie-Claire et Solange qui l'ont tous prédécédée. De la famille Beaudet, elle était la belle-soeur de : feu Armand, feu Roland, feu Rose-Alma et feu Noellia. La famille recevra les condoléances enà compter de 9 h 30.Des remerciements très sincères sont adressés à la formidable équipe médicale de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour les excellents soins prodigués. Suzanne a pu bénéficier d'un accompagnement exceptionnel, toujours fait avec un respect et un professionnalisme exemplaires. Elle n'aurait pas pu souhaiter un départ plus doux et paisible, entourée de l'amour des siens. Pour exprimer votre sympathie, des dons à la Maison de soins palliatifs du Littoral pourraient être faits en cliquant sur le lien suivant : https://www.mspdulittoral.com/