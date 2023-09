CHABOT, BISSONNETTE, Irène



À son domicile, le 1er septembre 2023, à l'âge de 84 ans est décédée madame Irène Bissonnette épouse de feu Léo Chabot, fille de feu Napoléon Bissonnette et de feu Léda Roy. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 12h00 à 14h45, suivi d'. Par la suite, les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses deux filles : Brigitte (Serge Labrecque), Line (René Labrecque) ainsi que ses petits-enfants adorés : Cynthia (Rodrigue), Pascal (Sabrina) et Katherine (Olivier). Elle était la soeur de : feu Raphaël (feu Lucille Guillemette), feu Roland (feu Rollande Roy), Liliane (feu Armand Guillemette), feu Léandre (Carmelle Boucher), feu Lucien et Laurent (Céline Chabot). De la famille Chabot, elle était la belle-soeur de : feu Anita, feu Florent, Réjeanne (Gérard Dion), Christiane, Serge (Rollande Guillemette), Jacques (Linda Bernard), Marjolaine (Marcel Isabelle) et Sylvie (Laurent Labrecque). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier au personnel du CLSC de Saint-Gervais soit à Suzie Lavigne (infirmière), Marie-Michelle Breton (travailleuse sociale) et Joanie Leroux (ergothérapeute) pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 5151, boul. de l'Assomption Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Bissonnette a été confiée pour crémation à la Maison Funéraire :