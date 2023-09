BOURASSA LEMIEUX, Gisèle



À la Résidence les Marronniers, Lévis, le 19 septembre 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Gisèle Bourassa, épouse de feu monsieur Roger Lemieux, fille de feu Alphonse Bourassa et de feu Angéline Guay. Elle laisse dans le deuil son fils Claude (Line Tailleur); ses petits-enfants : Anne-Marie (David Leclerc), Martin (Marie-Claude Arsenault) et Julie (Mathieu Gagnon); ses arrière-petits-enfants : Léo, Eugénie, Antoine, Hubert, Charles, Simone et Jeanne; ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle était la soeur de feu Madeleine (Soeur dominicaine de l'Enfant-Jésus), feu Irène et de feu Lucille Bourassa. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence les Marronniers pour les services rendus et en particulier, le personnel infirmier pour les bons soins prodigués. À tous ceux qui l'ont connue et fréquentée, ayez une pensée pour elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/.et l'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Mont-Marie, section Saint-David, sous la direction du