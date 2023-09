Docteur André McClish





À l'Hôpital Laval, le 11 septembre 2023, est décédé sereinement le docteur André McClish à l'âge de 95 ans. Il était l'époux de dame Ginette Lessard, fils de Jos-Alexandre McClish et de feu Valeda Malouin, il demeurait à Québec.Anesthésiste, il a pratiqué sa profession durant 36 ans à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) où il a occupé différentes fonctions importantes : Chef du Service d'anesthésie-réanimation en chirurgie cardio-pulmonaire; responsable du fonctionnement du coeur-poumon artificiel au cours des interventions cardiaques à coeur ouvert; superviseur de la salle des soins post-opératoires des opérés cardiaques et directeur du centre de recherche de l'Institut de Cardiologie.Il a occupé ces fonctions grâce à sa formation spécialisée, d'une durée de deux ans dans les différentes sections du Service de chirurgie cardio-vasculaire du célèbre docteur C.W Lillehey à University of Minesota Medical School, Mineapolis, USA.À l'Hôpital Laval, ses principales contributions ont été : la mise au point d'un oxygénateur à bulles simple et efficace, doté d'un échangeur thermique pour la circulation extracorporelle en hémodilution; l'implantation du cathétérisme et de l'opacification du coeur gauche par voie rétrograde de l'artère fémorale; la canulassions, par voie percutanée, de l'artère radiale pour l'enregistrement continu de la tension artérielle durant les opérations cardiaques.Il est allé rejoindre son frère et ses soeurs : Carmen, Marthe (feu Augustin Pelletier), Cécile (feu Maurice Bissonnette), Fernande (feu Henri Fecteau), Alexandre (feu Colette St-Michel), Jeannine (Roland Gamache).Outre son épouse, madame Ginette Lessard, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses cousin(e)s, ses neveux et nièces. Particulièrement, son élève et ami de toujours le docteur Jean Bussières.Aucun événement funéraire n'est prévu, mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon.La famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués avec douceur et humanisme.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, dédié au fond en anesthésiologie.