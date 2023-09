HÉBERT, Jeannine



Au Centre d'Hébergement des Chutes (anciennement Du Fargy), le 2 septembre 2023, à l'âge de 93 ans et 3 mois, est décédée madame Jeannine Hébert. Elle était la fille de feu dame Marie-Ange Corneau et de feu monsieur Elzéar Hébert. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Dolbeau. Elle laisse dans le deuil sa soeur Yolande Hébert (feu Jean-Marie Perron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu Raymond Hébert (Thérèse Fiset), feu Raymonde Hébert (feu Rosaire Routhier) et feu Bernard Hébert, qui l'ont tous précédée.