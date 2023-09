JOBIN, Laurette Pelletier



Enseignante dévouée, son legs le plus précieux est précisément le fait d'avoir transmis les rudiments de la connaissance à des cohortes successives d'élèves du niveau primaire pendant plus de trente ans. À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB de Rivière-du-Loup, le 20 septembre 2023, est décédée à l'âge de 94 ans et 2 mois Mme Laurette Pelletier, épouse de feu M. Lucien Jobin; fille de feu Mme Régina Chénard et de feu M. Adélard Pelletier. Elle demeurait à Rivière-du-Loup, autrefois à Saint-Joseph, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à ladès 11 h.suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Joseph. Elle était la soeur de : feu Joseph-Michel (feu Lucienne Pelletier), feu Alice (feu Émile Lebel), feu André (feu Monique Richard), feu Rose (feu Omer Ouellet), feu François, feu Édouard (feu Léa Alarie), feu Marie-Anne, feu Camille (feu Marie Dionne), feu Délina (feu Gérard Charest), feu Simone (feu Gérard Lebel), Lucienne (feu Maurice St-Pierre), feu Marie-Ange (Georges-Henri Plourde). Sont aussi attristés pas son départ ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Pelletier et Jobin ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel du Havre Lafontaine, de la résidence Les Cèdres, du CLSC, du CHRGP et de la Maison Desjardins de Rivière-du-Loup pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC En L'Honneur /En Mémoire, CP 460 SUCC K, Toronto (Ontario) M4P 9Z9. La direction des funérailles a été confiée à la