MERCIER, Raymond



À l'Hôpital de Montmagny, le 18 septembre 2023, à l'âge de 75 ans est décédé monsieur Raymond Mercier, conjoint de madame Lina Fournier, fils de feu madame Irène Richard et de feu monsieur Noël Mercier. Il demeurait à Montmagny et autrefois à Cap-Saint-Ignace. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils, Sébastien et Maxime Mercier (Karine Bélanger) ainsi que leur mère, madame Louise Bernier; ses petits-enfants, Elki et Youri Mercier (leur mère Jennifer Boulet), Isaac et Jaëlle Mercier; les enfants de sa conjointe : Daniel, Michel (Marie-Élaine Leduc) et leurs enfants : Zoé, Édouard, Marilys, Éliane et Maëlle. Il était le frère et le beau-frère de : Jacques (Charlotte Brie), Guy, Doris (Jacques Catellier) et Josette (Jean-Guy Richard); de la famille Fournier : Christiane (Clément Gaudreau), Francine (Pierre Méthot), Benoit, Mario (Denise Tardif), Sylvie et Jean. Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Bernier, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 4115, rue Ontario est, bureau 200, Montréal, QC, H1V 1J7, https://poumonquebec.ca/faire-un-don/ ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny, Qc, G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.