MARCOTTE, Hélène



À Québec, le 28 août 2023, madame Hélène Marcotte est décédée, entourée de l'amour des siens, à l'âge de 68 ans. Elle était une maman et grand-maman aimante et dévouée.Fille de feu Lucien Marcotte et feu Yvonne Frenette, son départ laisse un grand vide dans la vie de ses enfants et de leur conjointe : Francois Paré (Mélanie Lantagne Lopez) et Caroline Paré (Geneviève Morel) ainsi que de ses petits-enfants : Flavie, Alexis et Diego. Elle laisse dans le deuil ses frères : Michel Marcotte (Geneviève Ford), Marcel Marcotte (Denise D'Auteuil), Mario Marcotte (Annie Poulin) ; sa tante qui était comme une soeur pour elle Lucienne Frenette (André Marcotte), plusieurs membres de son ex-belle-famille de qui elle était très proche; feu Maurice Paré, feu Marguerite Blais, Jacques Paré, Pierre Paré (France-Glenn Girard), Michelle Paré (Alain Châteauvert) et Jean-Guy Paré (Josée Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, anciens collègues de travail et de nombreux amis. La famille vous accueillera à la:, de 14h à 16h.. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Enfant-Jésus et plus particulièrement du B4000 pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don versé auprès de la Fondation du CHU de Québec, site Web : https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/. Des formulaires seront disponibles sur place.