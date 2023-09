TURCOTTE, Claudette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 6 septembre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Claudette Turcotte, épouse de feu monsieur Gilles Lelièvre, fille de feu Berthe Blouin et de feu Alphonse-Pierre Turcotte. Elle demeurait à Québec, originaire de Sainte-Famille de l'île-D'orléans.La famille recevra les condoléances au, de 9h30 à 11h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Sainte-Famille de l'Île-d'Orléans. Elle laisse dans le deuil ses fils : Sylvain (Sonia David) et Martin (Marie Descarreaux); ses petits-enfants : Simon, Samuel (Jessica Fortin), Vincent et Francis; ses sœurs : Marie (Jules Marcoux) et Clara (feu Raymond Perreault); son frère Moïse (Anita Gravel); ses belles-sœurs : Suzanne Lelièvre (feu René Faucher), Pauline Guay (feu Jacques Lelièvre) et Léopoldine Blouin (feu Louis-Aimé Turcotte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée ses frères et ses sœurs : Louis-Aimé (Léopoldine Blouin), Daniel (feu Yvette Marquis), Gabriel (feu Pierrette Létourneau), Candide (feu Louis-Philippe Lemieux), Irma (feu Lorenzon Létourneau), Edmond (feu Brigitte Létourneau), Ferdinand (Françoise Pouliot), Mariette (feu Claude Coulombe) et Constance (feu Paul Faucher). La famille désire particulièrement remercier les membres de la famille qui ont soutenu et accompagné Claudette dans les derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, tél. : 418 683-8666, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.