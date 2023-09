PAQUET, Roland



Au CHUL, le 20 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roland Paquet, époux de feu dame Rosa Guérette. Il était le fils de feu dame Maria Langevin et de feu monsieur Omer Paquet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h 30 à 11 heures.Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Hélène Boivin) et Lise (Jules Tremblay); ses petits-enfants : Sébastien Tremblay (Cindy) et Jean-François Hudon Paquet; ses arrière-petits-enfants : Florence et Juliette; ses beaux-frères et belles-soeurs : Jeanne-Mance (feu André Paquet), Claude Guérette (feu Huguette) et Yvonne Guérette (feu Lucien Pépin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence La Contemporaine pour toutes les petites attentions portées à notre père.