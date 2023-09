BOULIANE, Raymond



À l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, le 11 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé Raymond Bouliane, époux de feu Andrée Fortin, fils de feu Honoré Bouliane et de feu Alphonsine Brousseau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Pierre-Louis Dufresne) et Louis; ses petits-enfants : Simon (Émilie Rondeau), Maxime et Félixe ainsi que leur mère Carole Paradis; sa soeur Francine (feu Robert Côté), son frère Valmont (Danielle Reny) et plusieurs neveux, nièces et ami(e)s dont sa très chère amie, Mme Jeannine Carrier. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs : Léo (feu Madeleine Grenier), Roland (feu Ghislaine Fournier), Gemma, Philippe (feu Thérèse Blouin), Gérard (feu Gisèle Germain), André (feu Louisette Paquet) et Jeannine.La famille sera présente à partir de 13 h pour y recevoir votre sympathie.