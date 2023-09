TAILLEUR, Pauline



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Pauline Tailleur, épouse de feu monsieur André Huot, fille de feu Irma Tailleur et de feu Odilon Tailleur. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane (Marcela Chacon), sa soeur Laurence Noreau (Lorenzo Noreau), sa belle-soeur Liliane Lachance ainsi que de nombreux neveux, nièces, et amis.La famille recevra les condoléances aude 14 h à 16 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel du Manoir St-Amand pour les bons soins prodigués et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec adressé au 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, par téléphone : 418 525-4385 ou sur son site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.