ROBERGE, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 septembre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Michel Roberge, époux de dame Marie-France Daigle. Il était le fils de feu dame Micheline Coutu et de feu monsieur Paul Roberge. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-France; ses enfants : Valérie (Martin Auclair) et Nadia (Jean-Philippe Brulotte); ses petits-enfants : Frédérique et Victor; sa soeur Paulette; ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Jean-Claude Daigle (Liliane Bédard), Lisette Pouliot (Léo Pouliot), feu Gervais Daigle (Francine Paré), Nicole Girard (Jacques Girard) et Réjean Daigle (Pauline Paré) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, téléphone : 1-800-295-8111, Internet : https://poumonquebec.ca