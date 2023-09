DIONNE, Denis



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 7 septembre 2023, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédé monsieur Denis Dionne, époux de madame Lorette Larochelle, fils de feu madame Antonia Paquet et de feu monsieur Lucien Dionne. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 14 h.Outre son épouse Lorette, il laisse dans le deuil ses enfants : Violette (Jacques Tremblay) et Guillaume (Valérie Raymond); ses petits-fils : Arthur (Emily) et Mathis ainsi que son arrière-petit-fils Noah ; ses frères : Yvan (Nicole Gagné) Jacques (Lise Huot) et Francis ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.