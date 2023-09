PARADIS, Jeanne d'Arc Vermette



Au crépuscule du 27 août 2023, Mme Jeanne d'Arc Vermette, épouse de feu M. Anatole Paradis, a quitté ce monde terrestre pour danser avec les étoiles. Ses 99 années de vie furent une symphonie de moments joyeux, de défis surmontés et d'amour incommensurable. Sa générosité sans limite, son sourire et sa tendresse étaient une bénédiction pour tous ceux qui avait le privilège de la connaître. Elle était la fille de feu madame Marie-Anne Fontaine et de feu monsieur Alphonse Vermette. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Du Fargy. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Thérèse (Denis Lebrun), Roger (Roxane Paradis), Jacques (Johanne Desbiens) et Claude (Lise Desruisseaux) ; ses petits-enfants : son filleul Carl (Marie-Hélène Vachon), Sonia (Michel Drouin), Annie (Jonathan Côté), Yannick (Sandra), Katia (Jason Kerr), Vincent et Maryse ; ses arrière-petits-enfants : Michael (Sabrina), Kévin (Lysiane), Raphaël (Justine), Charles-Antoine (Camille), Félix, Zoé, Dean, Celeste, Gemma, Alysson, Edouard et Xander ; ses arrière-arrière- petits-enfants : Eden, Logan et Alexane ; ses soeurs : Jeannine et Denise ; ses belles-soeurs : Pauline, Estelle et Madeleine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Vermette et Paradis. La famille tient à remercier les éducatrices d'Éducasa pour leur dévouement et leur excellent service ainsi que le personnel de la Résidence Ste-Marguerite pour leur bienveillante attention. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8, (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca