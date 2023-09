CHASSÉ, Pierre



C'est à l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 6 septembre 2023, qu'un fervent amateur de golf a frappé son dernier coup. M. Pierre Chassé, époux de Mme Lise Vézina, a ainsi terminé sa ronde finale avec un pointage respectable de 78.Il laisse sur le terrain ses enfants: Simon-Louis et Jean-Sébastien (Martine Lehouillier); ses petits-enfants: Kate, Jacob, Mya, Maude et Rose; son frère Jean (Yvette Dubois); sa belle-famille : Marcel Vézina (Diane Morel), Denis Vézina, Francine Vézina (Daniel Vachon), Lucien Vézina (Johanne Gravel) et Louis Vézina (Johanne Dorion) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille acceptera les condoléancesdès 13 heures à la :, suivi de l'inhumation par la famille immédiate au cimetière Notre-Dame-de-Belmont de Québec. La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe médicale l'ayant accompagné dans la maladie et l'équipe des soins palliatifs pour la qualité des soins prodigués. Toutes et tous ont manifesté de l'empathie envers Pierre et ses proches alors qu'il terminait son parcours. De par son amour de l'eau, Pierre a choisi l'Aquamation qui a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur.