Après une perte de poids de 150 livres, il va courir un 4e demi-marathon en 2023

Après avoir perdu plus de 150 livres et combattu un autre gain de poids par la suite, Pascal Courville va courir une quatrième épreuve de 21,1 kilomètres dimanche lors du Marathon Beneva de Québec.

Il y a bientôt dix ans, au tournant de la quarantaine, le camionneur de Drummondville faisait osciller la balance à 324 livres.

Complètement inactif, Pascal Courville a été forcé de revoir drastiquement son mode de vie par peur d’y passer. Il a même réussi à perdre 50 % de son poids total pour atteindre 165 livres.

« Quand je bougeais, j’avais le cœur qui débattait et des sueurs. Ma pression était haute. En fait, tout ce qui annonçait un futur pas très beau. Pour le moral aussi. J’ai accumulé les problèmes. C’est comme mourir à petit feu », explique-t-il.

Inquiet et craintif, M. Courville a pris conscience des risques importants pour sa santé. « Si je ne faisais rien, à 50 ans, je savais que je ne serais peut-être pas vivant. Je n’avais vraiment pas le choix si je ne voulais pas me taper une crise cardiaque. »

Une réussite

Le Québécois était également un peu fatigué des commentaires, préjugés et moqueries de la part de son entourage. « Après 35 ans, j’avais lâché prise. Je ne prenais plus soin de moi du tout. Un jour, tu frappes un mur. J’ai décidé que c’était assez ! Personne d’autre n’allait le faire à ma place. »

Petit à petit, Pascal Courville s’est mis à bouger. En attente pour une chirurgie bariatrique, il a réussi à perdre quelques dizaines de livres en phase préopératoire.

« Après un an d’attente, ça devait être mon tour. J’ai continué ma diète et j’allais au gym. Plusieurs mois plus tard, j’avais perdu entre 50 et 70 livres alors j’ai répondu que je n’en avais plus besoin et j’ai continué par moi-même. »

Sur la route, l’homme avait pris l’habitude de transporter un vélo stationnaire dans son camion. « J’avais aussi un défi. Je voulais courir au moins cinq kilomètres dans chaque état américain. »

Le Drummondvillois ne cache pas que de vivre avec une meilleure apparence a amélioré son estime personnelle. La liste des nouveaux projets, notamment de randonnées, s’est vite allongée. « Je peux le faire alors c’est le fun », dit-il.

Un combat quotidien

Pesant désormais 165 livres, M. Courville a toutefois réalisé qu’il manquait un peu d’énergie. Le seuil était peut-être trop bas à maintenir. Avec la COVID-19, bien des sports ont été mis sur pause et la motivation a disparu légèrement.

« J’ai relâché mon attention et je suis remonté à près de 220 livres. J’ai compris une première fois et je me suis remis à l’ouvrage. Je me maintiens autour de 190 livres maintenant. C’est un combat de tous les jours qui n’est jamais terminé. »

Après avoir complété deux marathons et essayé le triathlon, Pascal Courville prendra le départ de son quatrième demi-marathon, dimanche matin, à Québec. « Au pace du bonheur ! », dit-il en évoquant son rythme de course à pied.

