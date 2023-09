LIZOTTE, Françoise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Françoise Lizotte. Elle était l'épouse de feu monsieur Yvan Boulerice, fille de feu madame Germaine Cardinal et de feu monsieur Gérald Lizotte. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, sa fille unique Chantal Boulerice (Claude Dubreuil); ses petits-enfants : Alexandre (Catherine Lacombe) et Karine Leroux (Pierre-Luc Dionne); ses arrière-petits-enfants : Daphnée, Audrey-Anne, Élody, Maely et Marc-Antoine Leroux ainsi que Alicia et Mya Dionne; membres de la famille Lizotte et de la famille Boulerice, cousins, cousines, neveux, nièces autre parents et amis(es).