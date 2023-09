GARON, Gisèle



Paisiblement au CHSLD Ste-Monique, le 23 août 2023, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédée madame Gisèle Garon, épouse de feu monsieur Josaphat Carrier, fille de feu Jeanne Pouliot et de feu Émile Garon. Elle demeurait anciennement à Ville Les Saules.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Jacques Lebel), Nicole (Serge Dubreuil), Guy (Lise Lortie), Johanne, Linda (Raynald Blouin), Jean (amie Line Moisan), Louise (Antonio Soares) et Yvon (Mylène Desrochers); ses petits-enfants: Dave Lebel (Manon Roy), Stéphanie Lebel (Dany Aspirot), Keven Blouin (Alexandra Bibeau Mckenzie), Pascale Blouin (Simon-Pierre Leblanc), Maude Poirier (Frédéric Charlebois), Marie-Pier Carrier (Alexandre Blais-Brière), Gabriel Carrier (Sophie Peret-Couture) et Jérémy Carrier; ses arrière-petits-enfants: Nicolas Lebel, François Lebel, Justine Aspirot, Florence Blouin, Philippe Blouin, Olivia Charlebois, Noémie Charlebois, Violette Leblanc, Lana Blais et Charlie Blouin; ses soeurs et frères: feu Jeannine (feu Arthur Levert), feu Henri (feu Denise Dupré), feu Claude (Madeleine Beauséjour), feu Roger (feu Madeleine Gingras), feu Véronique (feu Norbert Moore); ses belles-soeurs et beaux-frères: feu Gemma (feu Aurèle Rousseau), feu Yvette (feu Marcel Gingras), feu Rose (feu Omer Boutin), feu Jeannine (feu Normand Côté), Paul (Armande Viens), feu Raymond (feu Yolande Demers), feu Noëlla (feu Jean-Marie Delisle), feu Ida (feu Robert Boutin), feu Marie et Rosaire ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Ste-Monique qui a gravité autour de notre mère avec respect et bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Québec City, Québec, G1S 3G3, tél : (418) 527-4294, site web : https://www.societealzheimerdequebec.com/