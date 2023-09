DUTIL, NADEAU, Marie-Louise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 septembre 2023, à l'âge de, est décédée madame Marie-Louise Nadeau, épouse de feu monsieur Albert Dutil. Elle était la fille de feu Georges Nadeau et feu Malvina Labbé. Elle demeurait à Saint-Nérée, Bellechasse.La famille recevra les condoléances au complexe municipale de St-Nérée, vendredi le 29 septembre 2023 de 19h00 à 20h30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h00.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Huguette (Joseph Laperrière), Yvonne, Maurice (Françoise Goupil), Gaétan (Lucie Morissette), feu François, Bertrand (Fabienne Therrien), Clément et Line (Martin Blais) ainsi que ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils. Elle était la soeur de: feu Marie-Anne (feu Alfred Morrisson, feu Isidore Therrien), feu Clarina (feu Adélard Laliberté), feu Eugène (feu Aurore Duchesneau), feu Arthur (feu Olivette Jean), feu Joseph (feu Lucia Labrecque), feu Georges (feu Marie-Louise Corriveau), feu Wilfrid (feu Alice Shink), feu Léontine (feu Philippe Corriveau), feu Donalda (feu Yvan Bolduc), Rita (feu Roland Breton), feu Ida et feu Lionel. De la famille Dutil, elle était la belle-soeur de: feu Germaine (feu Maurice Lantaigne) et de feu Ernest (feu Marie-Berthe Tanguay). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté St-Nérée) 134, rue Principale, Sainte-Claire (Québec), G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :