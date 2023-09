GAGNON, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 septembre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gilles Gagnon, époux de dame Pierrette Nadeau. Il était également le fils de feu dame Cécile Thibodeau et de feu monsieur Jean-Paul Gagnon. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse Pierrette Nadeau ses enfants : Frédéric Gagnon (Julie Hains) et Marie-Claude Gagnon (Éric Trudel); ses petits-enfants : Élodie Trudel et Jeanne Trudel; ses frères et soeurs : Michel Gagnon (France Martel), Serge Gagnon (Pauline Madgin), Raynald Gagnon (Jocelyne Parent), Aline Gagnon (feu André Malboeuf), Lise Gagnon (feu Robert Cayouette); ses beaux-frères et belles-soeurs : André Nadeau (Louise Denis), Roger Nadeau (Odette Lemieux), Gérald Nadeau (Élizabeth Brassard) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 13h à 15h suivi d'à 15h00. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/79894. Les membres de la famille remercient sincèrement le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée, leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, Site: www.poumonquebec.ca/faire-un-don, Tél. 1-888-768-6669